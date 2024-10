Addio a Johan Neeskens, leggenda di Olanda e Barcellona aveva 73 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Johan Neeskens, leggenda dell'Olanda e del Barcellona, è morto all'età di 73 anni. Il decesso dell'ex calciatore, avvenuto ieri, è stato reso noto oggi dalla federcalcio olandese. Neeksens ha fatto parte della generazione d'oro dell'Olanda negli anni '70 e ha vissuto gran parte della propria carriera come 'partner' di Johan Cruyff in Nazionale, L'articolo Addio a Johan Neeskens, leggenda di Olanda e Barcellona aveva 73 anni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) –dell'e del, è morto all'età di 73. Il decesso dell'ex calciatore, avvenuto ieri, è stato reso noto oggi dalla federcalcio olandese. Neeksens ha fatto parte della generazione d'oro dell'negli'70 e ha vissuto gran parte della propria carriera come 'partner' diCruyff in Nazionale, L'articolodi73proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Addio Johan Neeskens - muore a 73 anni l'eroe del calcio olandese e del Barca - . A darne notizia è la stessa Federcalcio orange, per la quale l’ex centrocampista si trovava in Algeria per il progetto «WorldCoaches». Considerato fra i migliori giocatori di sempre, ha fatto parte del grande ciclo dell’Ajax di Cruyff capace di vincere tre Coppe dei Campioni di fila, poi il ... (Gazzettadelsud.it)

È morto Johan Neeskens. Con l'Olanda di Cruyff cambiò il calcio - Ha poi ricoperto ruoli dirigenziali in Svizzera e, in patria, il NEC Nijmegen. Nella sua carriera, ha vinto complessivamente 14 titoli di club, tra cui la Coppa del Re e la Coppa delle Coppe con la maglia blaugrana e due titoli della North American Soccer League con i New York Cosmos. AGI - Johan ... (Agi.it)

Morto Johan Neeskens - stella dell’Olanda del calcio totale : aveva 73 anni - Negli stessi anni ha vinto anche una Coppa Intercontinentale nel 1972 e la Supercoppa Uefa nel 1973. Basti pensare che negli anni ’70 è stato soprannominato Johan II, per la sua vicinanza a Johan Cruijff con cui ha formato una delle coppie più importanti della storia del calcio. Con l’Olanda del ... (Lettera43.it)