Ilgiorno.it - A Pavia altre due spaccate ai danni di negozi del centro: denunciato 28enne

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 - È stato intercettato mentre cercava di nascondersi dai carabinieri, accusato di essere il responsabile di dueaidinelstorico pavese, uno in via Maffi e l'altro in corso Cavour, nella notte tra domenica e oggi, lunedì 7 ottobre. È undi nazionalità egiziana l'uomo, in stato di libertà, per l'ipotesi di reato di furto aggravato. I militari del Radiomobile della Compagnia dilo hanno trovato in possesso di 90 euro in contanti, il magro bottino dei due furti, e della grossa pietra con la quale avrebbe mandato in frantumi le vetrine dei due esercizi commerciali, lasciandoben più ingenti dei pochi soldi rubati dal fondo cassa.