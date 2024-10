VIDEO – Lazio-Empoli 2-1, Serie A: gol e highlights della partita (Di domenica 6 ottobre 2024) Lazio-Empoli, match delle 15:00 della settima giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso sul risultato di 2-1: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata all’Olimpico di Roma. GOL VITTORIA – La Lazio ha superato l’Empoli 2-1 all’Olimpico in un match valido per la settima giornata di Serie A. L’incontro si è dimostrato molto combattuto, con l’Empoli capace di passare in vantaggio grazie a Sebastiano Esposito nei primi minuti, sfruttando un’incomprensione tra Romagnoli e il portiere Provedel. Tuttavia, la reazione della Lazio non si è fatta attendere, con Mattia Zaccagni che ha pareggiato poco prima dell’intervallo con una splendida conclusione di testa. Nel secondo tempo, è stato poi Pedro a trovare la rete del vantaggio decisivo per i biancocelesti. (Di domenica 6 ottobre 2024), match delle 15:00settima giornata diA 2024-2025, si è concluso sul risultato di 2-1: questo ilcon i gol e gligiocata all’Olimpico di Roma. GOL VITTORIA – Laha superato l’2-1 all’Olimpico in un match valido per la settima giornata diA. L’incontro si è dimostrato molto combattuto, con l’capace di passare in vantaggio grazie a Sebastiano Esposito nei primi minuti, sfruttando un’incomprensione tra Romagnoli e il portiere Provedel. Tuttavia, la reazionenon si è fatta attendere, con Mattia Zaccagni che ha pareggiato poco prima dell’intervallo con una splendida conclusione di testa. Nel secondo tempo, è stato poi Pedro a trovare la rete del vantaggio decisivo per i biancocelesti. (Inter-news.it)

Inter-news.it - VIDEO – Lazio-Empoli 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Highlights e gol Lazio-Empoli 2-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) - Il video con gli Highlights e i gol di Lazio-Empoli 2-1, match valido per la settima giornata della Serie A 2024/2025. com/hAs2ZtI5dq — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 6, 2024 The post Highlights e gol Lazio-Empoli 2-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. All’Olimpico solito ... (Sportface.it)

Tony Effe ufficializza la relazione con Giulia De Lellis al suo concerto (VIDEO) - Tony Effe pare proprio avere ufficializzato la sua relazione con Giulia De Lellis al suo concerto. Ecco il video L'articolo Tony Effe ufficializza la relazione con Giulia De Lellis al suo concerto (VIDEO) proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Lazio, Pedro sottovalutato: miglior attore non protagonista in Serie A | VIDEO - Guarda il VIDEO di 'GazzettaTV' . Pedro, che ha vinto tutto in carriera, a 37 anni suonati continua a giocare bene e a segnare nella Lazio. Il punto sul calciatore ex Barça Pedro è il giocatore che ha vinto tutto, dalla Champions League al Mondiale. Ecco perché Pedro è il candidato perfetto per ... (Pianetamilan.it)

Calcio:lazio-Empoli 2-1, pari a Bologna - 17.00 Calcio:lazio-Empoli 2-1, pari a Bologna La lazio batte l'Empoli 2-1 e affianca Juve e Udinese a 13 punti.Bologna-Parma 0-0, felsinei a 8, ducali a quota 6. All'Olimpico, Provedel scivola ed Espo ...(servizitelevideo.rai.it)

lazio, la Lega serie A esalta la rete di Pedro che è VALSA i tre punti per Baroni – video - lazio, la Lega esalta con un bel post social la prodezza del calciatore biancoceleste che non ha dato scampo a Vazquez Missione compiuta per la lazio, la quale doveva confermarsi dopo le due ottime vi ...(lazionews24.com)

lazio-Empoli 2-1, gol e highlights: Pedro entra e segna all’84’ - Solo Juventus (otto) e Napoli (15) hanno subito meno tiri in porta dell’Empoli (18) in questo campionato. Il club toscano è però la formazione che ha registrato la differenza a favore maggiore tra gol ...(sport.sky.it)