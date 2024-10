Uno squalo azzanna una donna spezzandola in due davanti agli amici in preda al terrore | Solo la parte superiore della donna è riconoscibile

(Di domenica 6 ottobre 2024) Da un semplice picnic si è arrivati alla tragedia. La 28enne Zieta Steadman ha perso la vita in Australia quando dopo pranzo si è lanciata in acqua, ma lì si è consumato il suo incontro fatale. L’incidente è avvenuto al largo di Egg Rock a Middle Harbour, a Sydney, nel 1942 ed è stato riportato alla luce dal Daily Star. Zieta è stata morsa a metà da unoe parenti urlanti mentre uno di loro cercava di strapparle il corpo dalle fauci.la sua metàera, mentre il resto è stato trascinato in profondità dallo. La vicenda è stata raccontata dal Catholic Freeman’s Journal con il titolo “Splendida giovane cattolica uccisa da uno”. (Ilfattoquotidiano)