Un calcio alle barriere sociali La bella favola dei rifugiati tra pallone e riscatto sociale

La Spezia, 6 ottobre 2024 – Rincorrere un pallone per scrivere una nuova pagina della propria vita. È la favola dei ragazzi rifugiati e richiedenti asilo della squadra Caritas La Spezia, ospiti del centro Cas Cittadella della Pace e della comunità La Casa sulla Roccia della Spezia (in cui hanno trovato casa un totale di 220 persone), approdati alla fase finale del campionato Rete Refugee Teams. Si tratta di un progetto del settore giovanile e scolastico della Figc ideato per promuovere l'inclusione sociale e interculturale attraverso il gioco del pallone; il pass lo hanno staccato nella fase interregionale di Tirrenia. Con quattro vittorie su cinque gare, hanno dominato il girone chiudendo a 13 punti in rappresentanza della Liguria, lasciandosi dietro il Trentino (10), la Lombardia (8), il Piemonte (6), l'Emilia Romagna (4) e il Friuli (0).

