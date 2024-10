Uccide il marito, lo taglia a pezzi con la sega elettrica e getta i resti nella spazzatura: arrestata 53enne (Di domenica 6 ottobre 2024) Una donna di 53 anni di Sydney è accusata di aver ucciso il marito, tagliato il corpo con una sega elettrica e riposto i pezzi in sacchetti di plastica successivamente gettati nei bidoni dell'immondizia di mezza città. Il movente sarebbe di natura finanziaria: "Delitto macabro e bizzarro". (Di domenica 6 ottobre 2024) Una donna di 53 anni di Sydney è accusata di aver ucciso ilto il corpo con unae riposto iin sacchetti di plastica successivamenteti nei bidoni dell'immondizia di mezza città. Il movente sarebbe di natura finanziaria: "Delitto macabro e bizzarro". (Fanpage)

