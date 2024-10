Tre rigori sbagliati le magie di Adli e Gudmundsson i cambi di Leao e Pulisic | la Fiorentina supera il Milan

(Di domenica 6 ottobre 2024) Doveva essere la partita dei dribbling (51 riusciti per entrambe le squadre, meno solo della Lazio) e dei calci piazzati (6 gol a testa da palla da fermo).2-1 è stata invece la gara deiparati (tre), degli ex protagonisti (), delle conferme () e delle delusioni (). Ma è stato anche il match delle mosse controverse di Paulo Fonseca (sostituitinel finale) e di quelle indovinate di Raffaele Palladino (Comuzzo e Ranieri promossi), espulso nel finale. Quel che conta è il risultato. Lavince convincendo per la prima volta in stagione e sale a 10 punti in classifica. Ilfrena e resta a quota 11. Al danno, si aggiunge la beffa per gli ospiti che nel post gara perdono per espulsione Theo Hernandez. L’epilogo peggiore per i rossoneri che si presentano alla sosta con qualche certezza in meno. (Sportface.it)