Si sentono grida arrivare dal bosco: donna infortunata ritrovata dal soccorso alpino (Di domenica 6 ottobre 2024) Intervento per la Stazione Triangolo Lariano e il centro operativo del Bione del soccorso alpino, in collaborazione con i vigili del fuoco ieri sera alle 18.15. Alcune persone hanno sentito delle urla di aiuto provenire dal bosco, nella zona della località Trebbia. Dopo la segnalazione e (Quicomo)

Fungaiolo colto dal buio si perde nel bosco: soccorso dai vigili del fuoco - Nel tardo pomeriggio di sabato 5 ottobre 2024 i vigili del fuoco sono intervenuti nel bosco delle Fate a Fontanigorda, in Val Trebbia, per soccorrere un cercatore di funghi. L'uomo, colto dal buio, non era più in grado di tornare indietro e aveva chiesto aiuto. I vigili del fuoco... (Genovatoday)

Intervento di soccorso nel bosco: i Vigili del Fuoco salvano cercatore di funghi infortunato - Successivamente, è stata sollevata tramite verricello e trasportata a bordo dell’elicottero fino alla piazzola dell’elinucleo. Questa mattina, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bibbiena, supportati dall’elicottero Drago, sono intervenuti nei boschi del Monte Cucco, in località La Villa, nel ... (Lortica)

Cade nel bosco mentre cerca funghi e si ferisce a una caviglia: soccorso dai vigili del fuoco - Nel bosco era andato, come in molti fanno in questo momento dell'anno, per cercare funghi. Poi però, avventurandosi nel fitto delle foreste casentinesi, ha inciampato finendo a terra e ferendosi a una caviglia. Sono stati i vigili del fuoco di Bibbiena, insieme ai colleghi dell'equipaggio aereo... (Arezzonotizie)