Proloco ricevuti in due anni 441mila euro

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ladi Fano ha molti meriti. Soprattutto agli occhi del Comune di Fano. Ha ottenuto in appena due442mila 141di soldi pubblici per organizzare eventi e sagre. A pagare sono stati il Comune di Fano, la Regione Marche e il Ministero. Non ci sono state gare d’appalto o selezioni ma affidamenti diretti. Entrando più nello specifico sono stati pagati 329.960dal Comune di Fano, 86.600 dalla Regione Marche e 25.581,60 dal Ministero della Cultura (relativo al 2x1000 del 2021). Sono questi i primi numeri che emergono del rapporto tradi Fano e la giunta Seri, dopo la denuncia di "inopportunità politica" sollevata dall’ex vice sindaco Stefano Marchegiani in merito al fatto che l’ex assessore al Turismo e Attività economiche Etienn Lucarelli (già presidente della) avesse dato una "delega in bianco" alladi Fano. (Ilrestodelcarlino)