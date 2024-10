Padova-LR Vicenza: nel recupero del primo tempo Liguori porta avanti i biancoscudati (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Vicenza sfiora tre volte il vantaggio nel primo tempo dell'Euganeo, ma nel recupero subisce il gol. In cronaca. Dopo due minuti passaggio di Fusi per Cretella che calcia sul primo palo, Confente mette in angolo. Al 13' tiro di Della Morte respinto dalla difesa. Al 17' ammonito Laezza per un (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilsfiora tre volte il vantaggio neldell'Euganeo, ma nelsubisce il gol. In cronaca. Dopo due minuti passaggio di Fusi per Cretella che calcia sulpalo, Confente mette in angolo. Al 13' tiro di Della Morte respinto dalla difesa. Al 17' ammonito Laezza per un (Vicenzatoday)

Vicenzatoday - Padova-LR Vicenza | nel recupero del primo tempo Liguori porta avanti i biancoscudati

LR Vicenza-FeralpiSalo': 0-0 al termine del primo tempo - Gara complicata per la squadra di Vecchi. . Al 6'Â punizione per i biancorossi: Rossi trova il colpo di testa di Cuomo, palla nello specchio, ma blocca il portiere gardesano. . Finisce 0-0 il primo tempo del Menti tra Vicenza e FeralpiSalo'. Un minuto dopo Rauti ci prova, ma calcia male. . In ... (Vicenzatoday)

LR Vicenza-Pro Patria: 1-0 dopo il primo tempo - Al Menti termina il primo tempo con il Vicenza avanti 1-0 grazie alla rete messa a segno da Morra. Buona prima frazione di gara disputata dai biancorossi, che non soffrono mai la Pro Patria. In cronaca. dopo otto minuti conclusione di Pitou, palla fuori. All'11' ci prova Morra, il suo tiro... (Vicenzatoday)

Albinoleffe-LR Vicenza: 0-1 al termine del primo tempo - Il Vicenza chiude avanti il primo tempo 1-0 sul campo dell'Albinoleffe, ma con l'uomo in meno. In cronaca. Al 3' punizione per il Vicenza, batte Costa, ma Marietta respinge. Al 13' ammonito Della Latta, al suo debutto con la maglia biancorossa. Al 32' doppio salvataggio di Confente e Costa... (Vicenzatoday)

E dopo Vicenza il boom continua. Solo primi segnali di rallentamento. Giordini: "Il prezzo ci ostacola" - Il valore della materia prima era schizzato fino a 78 euro. "Questo limita fatalmente le contrattazioni". Gli ordinativi non si fermano neanche con i venti di guerra. "Ma per ora sono sotto i periodi ...(msn)

Cciaa Vicenza premia scuole con idee imprenditoriali - Tante proposte diverse, ma con un comune denominatore nella forte sensibilitĂ alla sostenibilitĂ ambientale e all'integrazione sociale: sono i risultati del premio "Idee Imprenditoriali Vincenti" dell ...(ansa)

Vicenza-Feralpisalò 1-0. Vecchi vince la sfide degli ex: video, gol e highlights - Il Vicenza supera la Feralpisalò con una vittoria di misura, 1-0, in una partita combattuta soprattutto nel primo tempo. Nella prima frazione, la gara è stata molto equilibrata, con Rinaldi protagonis ...(bresciatoday)