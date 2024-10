Nuovi medici. Gli orari degli ambulatori (Di domenica 6 ottobre 2024) GROSSETO Dopo la pubblicazione del calendario provvisorio per gli assistiti del medico di medicina generale Giovanni Manghetti, ecco giorni e orari definitivi per gli utenti che si rivolgevano al dottore cessato dal servizio. La decisione è stata presa qualche giorno fa dall’Asl Sud Est dopo il percorso lavorativo. Gli assistiti già in carico al dottor Manghetti potranno trovare il medico nell’ambulatorio di Follonica (via Damiano Chiesa, 5) il lunedì dalle 14.30 alle 17.30, il martedì dalle 14 alle 17, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 Follonica. A Scarlino (ambulatorio via Aurelia vecchia) il medico sarà disponibile il giovedì dalle 18 alle 19 e il venerdì dalle 11 alle 13 Scarlino. Il telefono è 370 - 3792042 per appuntamenti su Follonica, mentre a Scarlino il medico riceve in lista libera. (Di domenica 6 ottobre 2024) GROSSETO Dopo la pubblicazione del calendario provvisorio per gli assistiti del medico dina generale Giovanni Manghetti, ecco giorni edefinitivi per gli utenti che si rivolgevano al dottore cessato dal servizio. La decisione è stata presa qualche giorno fa dall’Asl Sud Est dopo il percorso lavorativo. Gli assistiti già in carico al dottor Manghetti potranno trovare il medico nell’o di Follonica (via Damiano Chiesa, 5) il lunedì dalle 14.30 alle 17.30, il martedì dalle 14 alle 17, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 Follonica. A Scarlino (o via Aurelia vecchia) il medico sarà disponibile il giovedì dalle 18 alle 19 e il venerdì dalle 11 alle 13 Scarlino. Il telefono è 370 - 3792042 per appuntamenti su Follonica, mentre a Scarlino il medico riceve in lista libera. (Lanazione)

