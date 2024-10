MotoGp Giappone: Bagnaia trionfa a Motegi, secondo Martin (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 – Francesco Bagnaia vince anche il Gran Premio del Giappone bissando il successo di ieri nella Sprint Race. L'azzurro campione del mondo in carica domina la gara sin dalla partenza, prendendosi la leadership già dalla prima curva e difendendola fino alla fine dai tentativi di rimonta di Jorge Martin, arrivato secondo dopo lo start dall'11esimo posto. Pecco rosicchia altri punti in classifica al rivale spagnolo, avvicinandosi a -10 dalla vetta quando mancano ormai solo quattro appuntamenti stagionali. Terza posizione per Marc Marquez a completare l'ennesima tripletta di Ducati sul podio, solo quarto invece Enea Bastianini. (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 – Francescovince anche il Gran Premio delbissando il successo di ieri nella Sprint Race. L'azzurro campione del mondo in carica domina la gara sin dalla partenza, prendendosi la leadership già dalla prima curva e difendendola fino alla fine dai tentativi di rimonta di Jorge, arrivatodopo lo start dall'11esimo posto. Pecco rosicchia altri punti in classifica al rivale spagnolo, avvicinandosi a -10 dalla vetta quando mancano ormai solo quattro appuntamenti stagionali. Terza posizione per Marc Marquez a completare l'ennesima tripletta di Ducati sul podio, solo quarto invece Enea Bastianini. (Sport.quotidiano)

Motogp, Bagnaia vince Gp del Giappone davanti a Martin e Marquez - Completano la top10 Binder, Bezzecchi, Di Giannantonio, Espargarò e Miller. . Terzo posto per Marc Marquez, pilota della Ducati del team Gresini, davanti a Bastianini e Morbidelli. 12° Quartararo, 14° Marini. Bagnaia, che aveva conquistato anche la gara sprint, è alla sua ottava vittoria ... (Lapresse)

MotoGP, Bagnaia vince il GP del Giappone: Martin recupera fino al 2º posto | CLASSIFICA - Una gara spettacolare a Motegi, ma non per i sorpassi, quanto per il ritmo gara spaziale. Guadagna il terzo gradino del podio Marquez, dopo un duello sul cronometro con Bastianini. Ora la CLASSIFICA dice -10 punti di Bagnaia su Martin, ancora mancano 4 weekend, 8 gare e un mondiale, a parere di ... (Calcioweb.eu)

LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: Bagnaia vince e si porta a -10 da Martin. Bastianini fuori dal podio - -16 Bastianini entra all’interno, ma finisce largo e Binder ripassa. Doppio sorpasso su Marquez e Bastianini: è già quarto! 7 posizioni recuperate in un giro. -18 In questa fase Martin è più veloce. Francesco Bagnaia (Ducati) 3. -16 Reagisce Bagnaia e riporta a 0. Sul circuito di Motegi ... (Oasport)