Milano, spara al figlio della compagna dopo lite: grave 19enne a Novate Milanese (Di domenica 6 ottobre 2024) Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato ferito questa notte all’altezza del collo con un colpo di arma da fuoco dal compagno della madre, una 39enne ucraina. E’ successo a Novate Milanese. Ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo albanese di 46 anni. I fatti sono avvenuti in via 25 aprile all’altezza del civico 41, fuori dall’abitazione, intorno alle 3.40 del mattino. Indagano i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Rho e della stazione di Novate Milanese. Ancora ignoti i motivi del fatto, ma si ipotizza una pesante lite fra il convivente della donna e il ragazzo. Automedica e ambulanza sul posto per i soccorsi. (Di domenica 6 ottobre 2024) Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda diessere stato ferito questa notte all’altezza del collo con un colpo di arma da fuoco dal compagnomadre, una 39enne ucraina. E’ successo a. Ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo albanese di 46 anni. I fatti sono avvenuti in via 25 aprile all’altezza del civico 41, fuori dall’abitazione, intorno alle 3.40 del mattino. Indagano i carabinieri del radiomobileCompagnia di Rho estazione di. Ancora ignoti i motivi del fatto, ma si ipotizza una pesantefra il conviventedonna e il ragazzo. Automedica e ambulanza sul posto per i soccorsi. (Lapresse)

Lube a Milano senza Nikolov e Podrascanin. Esame di maturità dopo l’esordio vincente - A Milano è finito da una decina di giorni Larizza, ma anche lui al pari di Podrascanin non potrà giocare contro la sua fresca ex squadra. Prima di due sfide consecutive contro rivali lombarde per la Lube, impegnata oggi alle 15. L’Allianz è guidata in panchina da coach Piazza, per lui sesta ... (Ilrestodelcarlino)

Studentessa denuncia di essere stata violentata a Milano dopo l’appuntamento preso su un'app di incontri - Una Studentessa denuncia di essere stata violentata da un coetaneo che le aveva chiesto un appuntamento su una app di incontri. (Notizie.virgilio)

Milano, 21enne violentata dopo appuntamento su app incontri: si cerca 22enne - Sono in corso indagini da parte degli agenti della Questura e la notizia di reato è arrivata sulla scrivania del pm di turno, Paolo Storari. 05 in piazza Bottini 10 nel luogo dove la giovane, studentessa all’Università Cattolica, ha avvisato il 118. . La polizia di stato di Milano è intervenuta ... (Lapresse)