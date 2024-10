Masters 1000 Shanghai 2024 Sinner rimonta uno scatenato Etcheverry a va agli ottavi

(Di domenica 6 ottobre 2024) Janniksoffre forse più del previsto, ma viene a capo di Tomas Martine accededeldi. 53esima vittoria consecutiva contro un giocatore fuori dalla top-20 per il numero uno al mondo, che si impone con il punteggio di 6-7(3) 6-4 6-2 dopo più di 2 ore e mezza di partita. L’argentino, prossimo avversario dell’Italtennis nei quarti di Coppa Davis, ha impressionato nella prima parte dell’incontro, con un servizio solidissimo e sempre pronto a prendere il comando dell’iniziativa con il dritto.è però rimasto sempre lì in scia all’avversario, aspettando il fisiologico calo che è poi arrivato. L’azzurro volaed è un vantaggio non di poco conto mentre si entra nella seconda settimana del torneo, considerando che la pioggia sta rallentando molto il programma e diversi giocatori devono ancora disputare il secondo turno. (Sportface)