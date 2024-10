Lukaku è la grande novità del Napoli: ora c’è chi tira i rigori (Di domenica 6 ottobre 2024) FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA PARTITA Napoli-COMO – SETTIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25 Manco il tempo di sprofondare nel divano. Pronti via. Scambio Kosovaro-Buongiorno. Apertura sulla destra al Capitano. Appoggio al centro. Big Rom è una gigantesca montagna nera. I difensori avversari, nel contrastarlo, gli sbattono contro mingherlini e fiacchi. Somiglia proprio a Bud Spencer in quelle indimenticabili scene mute il cui sonoro erano i cazzotti sul naso, le bottiglie in frantumi e i tavolini fracassati. Ma il belga ha anche un piede ben educato e sa servire a sinistra al millimetro l’accorrente Mc Scott. Stop di destro, tocco felpato di sinistro, poi di nuovo destro. Tiro fulminante. Il Napoli è in vantaggio. E io domani imparo a suonare la cornamusa. Il gol meritava un racconto dettagliato. (Di domenica 6 ottobre 2024) FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA PARTITA-COMO – SETTIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25 Manco il tempo di sprofondare nel divano. Pronti via. Scambio Kosovaro-Buongiorno. Apertura sulla destra al Capitano. Appoggio al centro. Big Rom è una gigantesca montagna nera. I difensori avversari, nel contrastarlo, gli sbattono contro mingherlini e fiacchi. Somiglia proprio a Bud Spencer in quelle indimenticabili scene mute il cui sonoro erano i cazzotti sul naso, le bottiglie in frantumi e i tavolini fracassati. Ma il belga ha anche un piede ben educato e sa servire a sinistra al millimetro l’accorrente Mc Scott. Stop di destro, tocco felpato di sinistro, poi di nuovo destro. Tiro fulminante. Ilè in vantaggio. E io domani imparo a suonare la cornamusa. Il gol meritava un racconto dettagliato. (Ilnapolista)

Ilnapolista - Lukaku è la grande novità del Napoli | ora c’è chi tira i rigori

Napoli, un sergente non solo in panchina. E Lukaku… - Ecco, quelli del Napoli pensano che se ci riesce il professore, non possono non riuscirci loro che vorrebbero sempre e solo il pallone”. Tutte le notizie di TerzotempoNapoli su Google News L'articolo Napoli, un sergente non solo in panchina. Il belga è alto 1,91 cm e nella condizione fisica ... (Terzotemponapoli)

Lobotka e la voglia di Napoli di Lukaku - Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. Lukaku ha parlato col ct Domenico Tedesco e gli ha spiegato la situazione. . “La partita con il Como è stata una masterclass, un esempio di onnipotenza. L’obiettivo è tornare dominante, proprio come accaduto nel biennio con ... (Terzotemponapoli)

Adani: “Napoli, Lukaku fa la differenza in Serie A anche se oggi è al 60%” - Poi ci costruisce il resto, l’entusiasmo, tutti che si buttano nel fuoco per lui”. Vedete anche i gol che fa fare a Kvara a Cagliari e Neres col Como, sono simili, Lukaku guarda e te la mette lì. Lukaku fa la differenza in Serie A ed una volta gestito il pallone, fa quello che vuole in Serie A, ... (Terzotemponapoli)

Napoli, Lukaku in Belgio per Anderkecht-Standard Liegi: e fa festa negli spogliatoi - Romelu Lukaku protagonista anche in uno stadio diverso dal Maradona. Il bomber del Napoli è partito venerdì sera dopo la partita contro il Como e ha fatto ritorno in Belgio ...(ilmattino)

Napoli, Lukaku va a vedere l'Anderlecht: le parole dopo l'omaggio da brividi - L'attaccante degli azzurri è tornato a Bruxelles per salutare la sua ex squadra: ecco cosa ha scritto sui social ...(corrieredellosport)

Napoli, Lobotka torna il faro della mediana. E la tenuta difensiva è da scudetto - Lo slovacco è di nuovo su livelli altissimi come nell'anno del tricolore. Prezioso anche il lavoro in fase di ripiegamento, con gli azzurri che hanno subito appena 15 tiri nello specchio ...(msn)