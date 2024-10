LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: Philipsen e Pedersen favoriti (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Tours, gara ciclistica annoverata tra le classiche d’autunno arrivata alla sua 118esima edizione. 214 km che si svilupperanno principalmente su terreno pianeggiante. La competizione, che partirà da Chartres (come avviene dal 2018 a questa parte), attraverserà in seguito Bonneval, Cloyes-Sur-Le-Loir, Vendome, Cangey e alcune cote (tra cui la Côte de la Vallée du Vau e la Côte de Rochecorbon) prima di gettarsi nel cuore di Tours. Due favoriti su tutti sono Jasper Philipsen e Mads Pedersen. (Oasport) (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno Amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della, gara ciclistica annoverata tra le classiche d’autunno arrivata alla sua 118esima edizione. 214 km che si svilupperanno principalmente su terreno pianeggiante. La competizione, che partirà da Chartres (come avviene dal 2018 a questa parte), attraverserà in seguito Bonneval, Cloyes-Sur-Le-Loir, Vendome, Cangey e alcune cote (tra cui la Côte de la Vallée du Vau e la Côte de Rochecorbon) prima di gettarsi nel cuore di. Duesu tutti sono Jaspere Mads

LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: partenza alle 12.30 a Lissone, Hirschi favorito - Al via di quest’edizione anche il vincitore dello scorso anno Davide Formolo: l’azzurro partirà con i gradi del gregario per Aranburu ma potrebbe avere spazio per cercare un bis. 6% con un tratto oltre l’8%). 30. 7 km al 6. 10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ... (Oasport)

LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA: Spagna e Francia favorite, Italia outsider - Imbattutosi in avversari più quotati e in condizione, il pilota del team Standing Construct Honda non ha preso rischi oltre i limiti e non ha affrontato i profondi canali venutisi a creare in pista ottenendo un risultato di tutto rispetto. Grazie alle ottime prestazioni di Jorge Prado e Rubén ... (Oasport)

LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: alle 7.00 la gara, la pioggia resta un fattore possibile - Come seguire il GP Giappone in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Le condizioni meteo restano decisamente variabili. ... (Oasport)