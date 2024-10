LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: fuga a più di 3 minuti, pioggia e bagnato sul percorso (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:01 Caduto Arnaud De Lie !! Si è già rialzato. Pericolosissimi come avevamo anticipato l’asfalto bagnato, la pioggia costante e il vento che soffia (non troppo forte) ma comunque a 14 km/h. 13:00 Tutti giovanissimi i ragazzi in testa. I francesi Eddy Le Huitouze e Enzo Boulet entrambi 21enni, lo spagnolo Mikel Retegi 23enne e il belga Ceriel Desal 24enne. 12:54 Nelle precedenti corse disputate i risultati dei 4 fuggitivi non sono eccezionali: Eddy Le Huitouze si è piazzato 78° alla Binche – Chimay – Binche; Mikel Retegi 26° al trofeo Matteotti; Ceriel Desal 112° alla Binche – Chimay – Binche; Enzo Boulet DNF durante la Paris-Chauny. 12:50 28 km fatti fino a qui in 40 minuti di gara. La velocità media si sta attestando sui 42.7 km/h. Ancora 184.7 km all’arrivo. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:01 Caduto Arnaud De Lie !! Si è già rialzato. Pericolosissimi come avevamo anticipato l’asfalto, lacostante e il vento che soffia (non troppo forte) ma comunque a 14 km/h. 13:00 Tutti giovanissimi i ragazzi in testa. I francesi Eddy Le Huitouze e Enzo Boulet entrambi 21enni, lo spagnolo Mikel Retegi 23enne e il belga Ceriel Desal 24enne. 12:54 Nelle precedenti corse disputate i risultati dei 4 fuggitivi non sono eccezionali: Eddy Le Huitouze si è piazzato 78° alla Binche – Chimay – Binche; Mikel Retegi 26° al trofeo Matteotti; Ceriel Desal 112° alla Binche – Chimay – Binche; Enzo Boulet DNF durante la Paris-Chauny. 12:50 28 km fatti fino a qui in 40di gara. La velocità media si sta attestando sui 42.7 km/h. Ancora 184.7 km all’arrivo. (Oasport)

