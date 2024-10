La Roma frena a Monza, Dany Mota risponde a Dovbyk e finisce 1-1 (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Roma manca la terza vittoria di fila in Serie A sotto la gestione Juric. I giallorossi frenano L'articolo La Roma frena a Monza, Dany Mota risponde a Dovbyk e finisce 1-1 proviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lamanca la terza vittoria di fila in Serie A sotto la gestione Juric. I giallorossino L'articolo La1-1 proviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Rossodisera.eu)

Rossodisera.eu - La Roma frena a Monza, Dany Mota risponde a Dovbyk e finisce 1-1

La Roma frena a Monza, Dany Mota risponde a Dovbyk e finisce 1-1 - Al 44? Nesta si gioca la carta Caprari, esce Maldini. La Penna e Var dicono che non c’è nulla. Al 7? della ripresa Maldini viene ben innescato sulla destra e prova il cross in mezzo: Ndicka fa buona guardia su Djuric. Gli ospiti passano in vantaggio al 61? con Dovbyk ma vengono raggiunti da Dany ... (Seriea24.it)

La Roma frena a Monza, Dany Mota risponde a Dovbyk e finisce 1-1 - . (Adnkronos) – La Roma manca la terza vittoria di fila in Serie A sotto la gestione Juric. Gli ospiti passano in vantaggio al 61' con Dovbyk ma vengono raggiunti da Dany Mota al 70'. In classifica i capitolini sono ottavi con 10 punti come Empoli e Atalanta, […] The post La Roma frena a Monza, ... (Lidentita.it)

La Roma frena a Monza, Dany Mota risponde a Dovbyk e finisce 1-1 - (Adnkronos) – La Roma manca la terza vittoria di fila in Serie A sotto la gestione Juric. . I giallorossi frenano a Monza, dove pareggiano 1-1. Gli ospiti passano in vantaggio al 61' con Dovbyk ma vengono raggiunti da Dany Mota al 70'. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google ... (Webmagazine24.it)

Juve frena e Lazio vola, e il Napoli è già in fuga - L'allungo del Napoli assume i connotati della fuga perche' l'Inter si mantiene a due punti, ma e' la Juventus che lascia il secondo posto ai campioni facendosi imporre il pari da un Cagliari quadrato.(ansa.it)

Lo sciopero vigili va contro le regole Per la CorriPavia gli agenti in servizio - La Commissione di garanzia frena la Uil Fpl: lo sciopero della polizia locale non si può fare, perché la data scelta viola le regole sui tempi delle agitazioni. E così il sindacato ha sospeso la ...(laprovinciapavese.gelocal.it)

Mota risponde a Dovbyk, finisce 1-1 tra Monza e roma: gol e highlights del match - Succede tutto nella ripresa tra Monza e roma. Finisce 1-1 la sfida all’U-Power Stadium, con Dovbyk che al 61’ porta in vantaggio la formazione.(tuttomercatoweb.com)