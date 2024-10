La “Carovana della prevenzione” fa tappa a San Luca: “Oltre 100 screening”. Oliva: “Avevamo promesso di non lasciare sole queste donne” (Di domenica 6 ottobre 2024) Grazie alla raccolta fondi della Fondazione “Il Fatto Quotidiano”, la “Carovana della prevenzione” è arrivata a San Luca (Reggio Calabria), dove più di 100 donne hanno usufruito di visite ed esami gratuiti per la prevenzione del tumore al seno. Nella Locride è stato un successo questa tappa del programma nazionale itinerante per il mese rosa, ottobre, dedicato alla prevenzione femminile di Komen Italia. Ospite dello “Spazio Luce” di Save the Children, gestito dall’associazione “Civitas Solis”, la “Carovana della prevenzione” è stata letteralmente presa d’assalto dalle donne di San Luca. Ma anche da quelle provenienti dai paesi vicini. Basta pensare che, Oltre alle visite eseguite dai volontari nelle unità mobili di Komen, si è creata una lista d’attesa. (Di domenica 6 ottobre 2024) Grazie alla raccolta fondiFondazione “Il Fatto Quotidiano”, la “” è arrivata a San(Reggio Calabria), dove più di 100hanno usufruito di visite ed esami gratuiti per ladel tumore al seno. Nella Locride è stato un successo questadel programma nazionale itinerante per il mese rosa, ottobre, dedicato allafemminile di Komen Italia. Ospite dello “Spazio Luce” di Save the Children, gestito dall’associazione “Civitas Solis”, la “” è stata letteralmente presa d’assalto dalledi San. Ma anche da quelle provenienti dai paesi vicini. Basta pensare che,alle visite eseguite dai volontari nelle unità mobili di Komen, si è creata una lista d’attesa. (Ilfattoquotidiano)

Tumore al seno, la Fondazione del Fatto con Komen Italia per la Carovana della prevenzione: “Il 4 ottobre saremo a San Luca in Calabria per visite e esami gratuiti” - Per quello noi ci colleghiamo ad associazioni come Caritas e Sant’Egidio per superare queste barriere e riuscire a penetrare in un mondo così difficile”, ha continuato. Vi aspettiamo tutti, per poter continuare con il vostro sostegno, anche per le altre due tappe in programma, in Piemonte e nel ... (Ilfattoquotidiano)