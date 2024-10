Israele-Gaza, Mattarella: “Cessate il fuoco immediato per scongiurare allargamento conflitto” (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "È più che mai necessario giungere a un Cessate il fuoco immediato per porre termine alla sequela di orrori che si sono susseguiti dal 7 ottobre dello scorso anno ad oggi e scongiurare l’allargamento del conflitto, prospettiva che gli accadimenti recentissimi rendono purtroppo vicina e concreta". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Israele-Gaza, Mattarella: “Cessate il fuoco immediato per scongiurare allargamento conflitto” L'Identità. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "È più che mai necessario giungere a unilper porre termine alla sequela di orrori che si sono susseguiti dal 7 ottobre dello scorso anno ad oggi el’del, prospettiva che gli accadimenti recentissimi rendono purtroppo vicina e concreta". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio: “ilper” L'Identità. (Lidentita)

Anniversario 7 ottobre, Mattarella: «Cessate il fuoco immediato per porre fine agli orrori». E sollecita «la creazione di due Stati sovrani e indipendenti» - «Nel deplorare nuovamente quel brutale atto terroristico, partecipiamo con commozione al dolore delle famiglie delle vittime e rinnoviamo l’appello affinché le persone prese crudelmente in ostaggio con pratica disumana, vengano liberate e possano ricongiungersi ai loro familiari», ha esordito. La ... (Open.online)

Papa Francesco “Chiedo il cessate il fuoco immediato su tutti i fronti” - ROMA (ITALPRESS) – “Chiedo il cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, compreso il Libano, preghiamo per i libanesi, specialmente per gli abitanti del sud costretti a lasciare i loro villaggi”. C ...(lagazzettadelmezzogiorno)

7 ottobre, Tajani contro i terroristi di Hamas: "Come le SS e la Gestapo" - Un anno fa Hamas ha commesso "un brutale attacco che ha colpito centinaia di innocenti vittime israeliane. Molte di loro sono morte e altre sono ...(iltempo)

