Israele colpisce una moschea a Gaza 21 morti Nuovi raid su Beirut

(Di domenica 6 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha confermato l’attacco affermando che l’obiettivo era un centro di “comando e controllo” di Hamas Almeno ventuno persone sono morte in un attacco israeliano alladei martiri di Al Aqsa a Deir el Balah, a. Al suo interno si erano rifugiati dei palestinesi sfollati. L’attacco è stato confermato dall’esercito israeliano che ha dichiarato che l’obiettivo era un centro di “comando e controllo” di Hamas che era “insediato all’interno del complesso”. Come riporta l’Adnkronos, “secondo quanto riferiscono diversi media, l’Idf si sta preparando ad “attacchi pianificati da Hamas in occasione dell’anniversario del 7 ottobre”. Ma non solo. Ancheè sotto attacchi mirati dall’esercito israeliano che ha confermato di aver preso di mira “i depositi di armi” e infrastrutture terroristiche di Hezbollah. (361magazine)