Il Cinquecento a Ferrara Al via l’allestimento della mostra ai Diamanti

Ha preso il via in questi giorni l'allestimento alla nuova mostra di Palazzo dei Diamanti, Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso, che apre al pubblico il prossimo 12 ottobre. La rassegna costituisce la seconda tappa di una più ampia e ambiziosa indagine del tessuto culturale e artistico intitolata Rinascimento a Ferrara 1471-1598: da Borso ad Alfonso II d'Este, vale a dire la stagione compresa tra l'elevazione della città a ducato e il suo passaggio dalla dinastia estense al diretto controllo dello Stato Pontificio. Naturale prosecuzione di Rinascimento a Ferrara.

La rassegna costituisce la seconda tappa di una. . . In questi giorni, ha preso il via l'allestimento alla nuova mostra di palazzo dei Diamanti, 'Il Cinquecento a Ferrara. . Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso', che apre al pubblico sabato 12 ...

’Il Cinquecento a Ferrara’. Ai Diamanti una nuova mostra su Mazzolino, Garofalo e Dosso: "Tra sogno, fiaba e metafisica" - Ma come raccontarli? Come raccontare la forte permeabilità dei quattro pittori e al tempo stesso la loro individualità?". Già il compianto Roberto Pazzi, nei suoi discorsi pubblici e privati, sottolineava questo aspetto, riallacciandosi al mondo di Boiardo e Ariosto, un mondo che la stessa pittura ... (Ilrestodelcarlino)