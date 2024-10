Giuli: “Io di destra per pedigree, mio nonno ha fatto la marcia su Roma. L’imitazione di Crozza? Mi fa più giovane” (Di domenica 6 ottobre 2024) Brucoli (Siracusa), 6 ottobre 2024 – Dal "pedigree" di destra all'imitazione di Crozza che "mi fa più giovane", dal raduno della Lega a Pontida alla necessità di nascondere di essere laureando. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli parla un po' di tutto all'iniziativa di Fratelli d'Italia a Brucoli, in provincia di Siracusa. "Perché sono diventato di destra? È stato naturale. Era nel pedigree. Ho avuto un nonno monarchico e da parte paterna un nonno che ha fatto la marcia su Roma, che ha portato la famiglia a Salò. E anche un padre che ha lavorato nel sindacato della destra sociale, insomma tutto il pedigree", dice rispondendo alle domande che gli pone il giornalista Pietro Senaldi. Giuli descrive "il clima a Palazzo Chigi buono, molto meglio di quanto pensiate e di quanto pensassi". (Di domenica 6 ottobre 2024) Brucoli (Siracusa), 6 ottobre 2024 – Dal "" diall'imitazione diche "mi fa più", dal raduno della Lega a Pontida alla necessità di nascondere di essere laureando. Il ministro della Cultura Alessandroparla un po' di tutto all'iniziativa di Fratelli d'Italia a Brucoli, in provincia di Siracusa. "Perché sono diventato di? È stato naturale. Era nel. Ho avuto unmonarchico e da parte paterna unche halasu, che ha portato la famiglia a Salò. E anche un padre che ha lavorato nel sindacato dellasociale, insomma tutto il", dice rispondendo alle domande che gli pone il giornalista Pietro Senaldi.descrive "il clima a Palazzo Chigi buono, molto meglio di quanto pensiate e di quanto pensassi". (Quotidiano)

