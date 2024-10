Franceschi replica a Tonelli | Accuse del tutto infondate

(Di domenica 6 ottobre 2024) È arrivata a stretto giro di posta ladel sindaco di Castel Guelfo, Claudio, dopo la notizia dell’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per fare luce sugli allagamenti dei giorni scorsi in paese causati dal maltempo. L’atto, firmato dal deputato della Lega Igor Iezzi, è partito dal capogruppo della lista di opposizione ‘Castel Guelfo fa squadra’ Gianni. "A chi sostiene che questa seconda alluvione sarebbe una conseguenza di mancati interventi e negligenze della nostra amministrazione, ricordo che non sono possibili azioni dirette del municipio in località territorialmente di competenza di altri comuni ed enti – attacca il primo cittadino guelfese –. Ma non mi stupisco, l’ex deputatonon conosce i confini del nostro abitato: la località Pianta è nel territorio di Dozza, mentre Bettola in quello di Imola. (Ilrestodelcarlino)