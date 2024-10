Empoli, D’Aversa pensa già al Napoli: la battuta su Kvara “accende” la sfida (Di domenica 6 ottobre 2024) Il commento ironico del tecnico D’Aversa sul campione georgiano accende già Empoli-Napoli, prossima sfida degli azzurri nel campionato di Serie A. Weekend dal dolce sapore per il Napoli, primo in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter che insegue. Gli azzurri hanno concluso la settima giornata del proprio campionato con l’ennesima vittoria conquistata tra le mura amiche del Maradona, diventato un vero e proprio fortino sotto la gestione di Antonio Conte. Il prossimo impegno dei partenopei si disputerà solo tra due settimane – complice la sosta dedicata alle nazionali – in casa dell’Empoli. Nonostante siano davvero tanti i giorni d’attesa che separano dalla trasferta del Castellani, il tecnico dei toscani pensa già alla sfida contro i partenopei, così come dimostrato dalla battuta su Kvaratskhelia. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il commento ironico del tecnicosul campione georgianogià, prossimadegli azzurri nel campionato di Serie A. Weekend dal dolce sapore per il, primo in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter che insegue. Gli azzurri hanno concluso la settima giornata del proprio campionato con l’ennesima vittoria conquistata tra le mura amiche del Maradona, diventato un vero e proprio fortino sotto la gestione di Antonio Conte. Il prossimo impegno dei partenopei si disputerà solo tra due settimane – complice la sosta dedicata alle nazionali – in casa dell’. Nonostante siano davvero tanti i giorni d’attesa che separano dalla trasferta del Castellani, il tecnico dei toscanigià allacontro i partenopei, così come dimostrato dallasutskhelia. (Spazionapoli)

Ordine: “Il Napoli con Como, Empoli e Lecce farà 9 punti” - Quando i giocatori rientrano, non sempre sono subito in grado di riprendere il ritmo di gioco collettivo, poiché le dinamiche della squadra possono alterarsi durante la loro assenza. La sua analisi, pur riconoscendo la superiorità tecnica del Napoli rispetto a squadre come Como, Empoli e Lecce, si ... (Terzotemponapoli)

Empoli-Fiorentina, il derby della noia finisce 0-0. Quarta vittoria per il Napoli: 2-0 al Monza. Partenopei primi in classifica - 5 (40'st Haas sv), Grassi 6, Henderson 6 (30'st Ekong sv), Pezzella 6; Esposito 6 (30'st Pellegri sv), Colombo 5. Allenatore: Zanetti 6. . 5 (13'st Solbakken 5. 5. 5; Gyasi 6, Anjorin 6. In panchina: Seghetti, Brancolini, Sambia, Fazzini, Cacace, De Sciglio, Tosto, Marianucci, Konate, Maleh. ... (Gazzettadelsud)

Ultime Notizie Serie A: Napoli-Monza 2-0, le parole di Conte e Nesta Empoli-Fiorentina 0-0: D’Aversa e Palladino a fine partita - Le informazioni vengono […]. Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi ... (Calcionews24)

Lazio-Empoli 2-1, gol e highlights: Pedro entra e segna all’84’ - Solo Juventus (otto) e Napoli (15) hanno subito meno tiri in porta dell’Empoli (18) in questo campionato. Il club toscano è però la formazione che ha registrato la differenza a favore maggiore tra gol ...(sport.sky)

Lazio-Empoli 2-1 - Un gol di Pedro al 39' st regala alla Lazio un successo in rimonta contro un Empoli che ha fatto comunque bella figura. (ANSA) ...(ansa)

Lazio-Empoli 2-1: Pedro entra e decide, toscani ribaltati - La squadra di Baroni vince la terza partita in una settimana e aggancia la Juve. Toscani subito avanti con Esposito, allo scadere del primo tempo il pari di ...(repubblica)