È morto Sammy Basso l’Italia piange un grande

(Di domenica 6 ottobre 2024) Social. Èunè stato un biologo, scrittore e attivista italiano. Affetto da progeria, per diffondere le conoscenze sulla propria malattia e per promuovere la ricerca su di essa ha fondato nel 2005 l’Associazione Italiana Progeria. Purtroppo,a 28 anni dopo aver accusato un malore. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) Leggi anche: Muore a soli 16 anni a causa di un infarto: poi il miracolo Leggi anche: Filippo precipita e muore a soli 38 anni, l’assurda coincidenza: dove si era sposato con la moglie Leggi anche: Attacco al centro commerciale: ci sono morti e feriti Leggi anche: La famosa di 31 anni trovata morta al porto: cosa le è successo ÈunL'articolo Èunproviene da TvZap. (Tvzap)