Crozza-Giuli e la singolare idea della dittatura | Evita il fastidio di andare a votare La marcia su Roma? Gita di curiosità per conoscere la città

Nella nuova puntata di "Fratelli di Crozza", in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni del neoministro della Cultura e laureando in filosofia, Alessandro Giuli: "Ho preso trenta perché la Destra è colta. Vede, la Destra, anche quando è radicale, è sempre stata colta autocriticacuriosa. Prenda per esempio la marcia su Roma è stata una Gita di curiosità per conoscere la città, facendo anche del sano podismo. Con quanta disinvoltura usiamo la parola "dittatura". Ma la dittatura altro non è che il rispetto del popoloche non ha più voglia di votare. Lei avrà notato che gli elettori sono sempre di meno, no? La dittatura gli Evita questo fastidio. L'ascensoreche ci obbliga ad andare solo su e giù lo chiamiamo forse tiranno? Ha i tiranti ma non è un tiranno. La tanto santificata democrazia ha troppe voci! Ognuno dice la sua.

