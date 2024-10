Cosa fa oggi Nikka Costa e chi è il marito Justin Stanley

(Di domenica 6 ottobre 2024)nasce a Tokyo nel 1972 ed è figlia del compositore e arrangiatore Done della cantante Terry Ray. La musica quindi ha sempre fatto parte della vita di, si può dire che è cresciuta a pane e musica. Inoltre la piccolaha avuto come padrino THE VOICE, ovvero, il grande e indimenticabile Frank Sinastra.ha anche due fratelli: Tanoche fa il batterista e Nancy Leeche ha intrapreso la carriera di cantante. Durante la sua infanziaè circondata da musicisti molto famosi e segue il padre in tutto il mondo. Alla tenera età di 5 anni registra il suo primo singolo con il cantante hawaiano Don Ho. In quegli anni i produttori italiani Danny B. Besquet e Tony Renis lavorano con Donall’album DonPlays the Beatles. (Metropolitanmagazine)