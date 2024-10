Chi è Chiara Bacci di Amici 2024? Età, fidanzato e Instagram (Di domenica 6 ottobre 2024) Nella nuova edizione di Amici 24 c'è anche la ballerina, Chiara Bacci L'articolo Chi è Chiara Bacci di Amici 2024? Età, fidanzato e Instagram proviene da Novella 2000. (Di domenica 6 ottobre 2024) Nella nuova edizione di24 c'è anche la ballerina,L'articolo Chi èdi? Età,proviene da Novella 2000. (Novella2000)

Chiara Ferragni in baita con gli amici dopo l'accusa di truffa aggravata - Mentre la Procura di Milano ha chiuso le indagini sulla beneficenza opaca legata alla vendita del pandoro e delle uova di Pasqua, l'influencer ha postato le foto della festa del suo amico Angelo Tropea. (Vanityfair)

Chiara Ferragni in Friuli: ospite, con i figli e amici, al Castello di Buttrio - Chiara Ferragni, con i figli Leone e Vittoria, e alcuni amici si trova in Friuli Venezia Giulia. La nota influencer si trovava ieri sera, ospite del Castello di Buttrio, nell'omonima località, a pochi chilometri da Udine. Ha postato delle foto e dei video. In relax in una delle sale della... (Udinetoday)

Chiara Ferragni, in baita con gli amici dopo l'accusa di truffa: non teme il processo - Il silenzio sui social è durato qualche ora, il tempo di rientrare in Italia da Atene - dove giovedì sera ha partecipato a un evento per il suo brand di make up - e raggiungere i suoi amici. Chiara Ferragni sembra non aver accusato il colpo dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura... (Today)