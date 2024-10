Affronto temi forti con ironia Arnold Cardaropoli la storia a colori

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Unadi una famiglia in bianco e nero": ’Mamma, stai calma!’ (ed Piemme) è il primo libro di, creator con oltre 750mila follower su Tiktok, che ogni giorno sensibilizza sull’adozione e sull’integrazione tramite video dal taglio ironico, in compagnia della sua famiglia. La presentazione in anteprima, un giorno prima dell’uscita ufficiale, avverrà oggi alla Libreria Mondadori di via Larga 10 alle 16: oltre all’autore, sarà presente anche tutta la famiglia: mamma, papà, fratello, sorella, e la nonna, che con i suoi proverbi è una delle protagoniste del racconto. Di origini ghanesi e arrivato in Italia con i suoi genitori a soli due anni,verrà poi collocato in una casa famiglia, assieme al piccolo fratello Micheal, a seguito di difficoltà riscontrate dalla sua famiglia d’origine. (Ilrestodelcarlino)