Accordo tra Regione Piemonte e Terna per la programmazione di nuove infrastrutture elettriche (Di domenica 6 ottobre 2024) La Regione Piemonte e Terna hanno firmato un protocollo d'intesa di durata quinquennale per definire le modalità operative di una collaborazione finalizzata a migliorare la programmazione e la localizzazione di nuove infrastrutture elettriche nel territorio e per pianificare in maniera coordinata (Novaratoday)

La Regione Piemonte tutela il benessere dei gatti randagi: ecco in che modo lo fa - La Regione Piemonte ha deciso di finanziare 25 progetti sul territorio regionale volti alla tutela della salute e del benessere degli animali da compagnia. Il focus di quest'anno è rivolto ai gatti randagi. Nel torinese in totale sono stati finanziati progetti di otto Comuni. Il bando La... (Torinotoday)

Inclusione studenti sordi, contrasto bullismo, Made in Italy, supporto a hikikomori: dalla Regione Piemonte 1.352.000 di euro per 9 bandi - 9 i bandi per sviluppare in classe una coscienza civile sull’importanza della lotta alla mafia, promuovere iniziative finalizzate a celebrare la creatività e l’eccellenza italiana, supportare gli studenti a rischio di ritiro e quelli ad alto potenziale cognitivo, Inclusione degli studenti sordi e ... (Orizzontescuola)

Start up innovative, la Regione Piemonte stanzia 511mila euro - . . La Regione Piemonte sostiene la creazione di nuove imprese, anche attraverso interventi specifici per il target delle Start up innovative; per questo motivo ha aperto lunedì 23 settembre lo sportello per la presentazione delle domande nell'ambito del nuovo bando per la concessione di ... (Novaratoday)