Zamorano | Inter oggi squadra forte e unita! La mia con grande cuore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024)è uno dei protagonisti del nuovo Matchday Programme pubblicatoin occasione di-Torino. Durante l’vista ha parlato del passato, ma anche un parere sullaattuale. LA SUA– Ivanha vestito la maglia nerazzurra per cinque stagioni nelle quali ha travolto il pubblicoista con i suoi gol, la sua grinta e la sua passione: «La miaera unacon un, aveva un’anima sudamericana con allegria e grinta e per questo forse è arrivata così tanto neldei tifosi. E poi era l’di Ronaldo, Vieri, Zanetti, Simeone, Zé Elias, Wtutti caratteri forti, con tanta determinazionequella che ci ha portati per esempio ad alzare la Coppa Uefa del 1998».