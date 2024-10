Yulia e Giglio nascondono un segreto Grande Fratello ora Jessica deve sapere la verità

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024) C’è qualcosa alche ancora non è emerso. Infatti,nasconderebbero unche ovviamente nemmenoconosce. Quando scoprirà la, resterà sbalordita e non sono da escludere grossi litigi all’interno della casa più spiata d’Italia. Stanno infatti venendo fuori conferme sulle voci che già circolavano da tempo. Alsembrerebbe essere interessata ae la stessa cosa prova anche. Tra le due gieffine la tensione si sta alzando di giorno in giorno, ma la Morlacchi non sa che ci sarebbe untra i due coinquilini. Ne hanno parlato Biagio D’Anelli e Deianira Marzano, che hanno scoperto il vaso di pandora. Leggi anche: “Adesso so e ci sto male”.