Un’assemblea che non riesce a lavorare bene

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dopo il consiglio comunale Buongiorno Empoli e Cinque Stelle sferrano l’attacco. La lista delle accuse alla maggioranza è lunga. "Dall’ora ufficiale di inizio è partito con un ora di ritardo senza un apparente e giustificato motivo – spiega una nota – e dei 22 punti in scaletta dell’ordine del giorno ne sono stati discussi solo 15". "Di fatto tutte le mozioni non sono state affrontate, comprese quelle sulla Multiutility e sulle Pfas: argomenti che riteniamo di fondamentale importanza ed urgenza per tutti i cittadini – tuona l’opposizione –. Degna di nota è stata la risposta del sindaco all’interrogazione che chiedeva un riscontro da parte del Comune sulla proposta dell’Empoli calcio di essere esonerato dal pagamento della tassa sui rifiuti e dell’Imu e inoltre di quantificare tali bollette".