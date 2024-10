Serie C girone C | il Picerno prova l’allungo ospitando la Cavese domani big-sunday con cinque gare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il 2-0 del Foggia contro il Taranto che ha aperto ieri sera l’ottavo turno di campionato, oggi sono in programma altre tre sfide. Si parte alle 15 con la Juventus Next Gen che ospita il Potenza mentre alle 17:30 fari puntati sulla capolista(in condominio con il Benevento) che attende la visita della. Attesa anche per Team Altamura-Monopoli.il programma prevede un vero e proprio big-conin programma. Si chiude lunedì sera con Crotone-Avellino.