Piovani | Prestazione di carattere contro una grande squadra Ottima Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024) Giampierosi è pronunciato al termine del match pareggiato per 1-1 dalla suaWomenla Roma. Tanto entusiasmo per ladisputata dalle calciatrici da lui allenate. LE DICHIARAZIONI – Giampieroha parlato aTV nel post-partita della sfida pareggiata dall’Womenla Roma. Queste le sue parole sull’andamento dell’in: «Sono molto felice, non tanto per il risultato ottenutounaquanto per ladidelle ragazze. Loro sono state molto brave, dobbiamo continuare lungo la strada intrapresa per toglierci tante soddisfazioni. Oltre a lavorare tanto a livello tecnico e tattico, ci teniamo molto allo spirito caratteriale. Siamo entrate molto bene, poi la Roma ha creato due, tre occasioni, trovando il gol forse quando non lo meritava.