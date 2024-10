Per Sinner è tutto finito | non c’è più nulla da fare

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 5 ottobre 2024) Jannik, stavolta non c’è stato modo di prevenire ciò che era destino che accadesse: purtroppo è andata così. Tre ore e mezza di gioco e un finale a dir poco pirotecnico. Una battaglia serratissima, punto a punto, il cui epilogo, seppur amaro per gli italiani, ci ha restituito una piccola certezza di cui potremotesoro: il fatto, cioè, che la rivalità tra Jannike Carlos Alcaraz ci terrà compagnia per molto, moltissimo, tempo. Non ci sarà da annoiarsi, insomma, negli anni a venire. Tutt’altro. La finale di Pechino ha scombinato i piani di Jannik(AnsaFoto) – Ilveggente.itI due campionissimi del circuito Atp ci hanno regalato una nuova e spaziale battaglia, piena zeppa, dal primo all’ultimo istante, di scambi che hanno lasciato gli appassionati a bocca aperta.