Passata la paura Berrettini ora sogna l’exploit di fine stagione | a Shanghai sfida Rune al secondo turno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Matteoscende in campo per il suo match didel Masters 1000 dicontro Holger. Ed è già una bella notizia, considerato che poco più di una settimana fa si era in apprensione in seguito all’ennesimo problema addominale che lo aveva costretto al ritiro nel corso delladi ottavi a Tokyo contro Arthur Fils. Un gran peccato, con il senno di poi, visto che il giovane talento francese allaha trionfato nella capitale del Sol Levante. Ma Matteo ha imparato a mettere da parte i rimpianti e vivere un po’ alla giornata in questo suo 2024 che lo ha visto tornare a buoni livelli dopo il lungo stop.