Pallamano in Serie A Gold cade il Teamnetwork Albatro In testa vanno Cassano Magnano e Bolzano

(Di sabato 5 ottobre 2024) La quinta giornata della stagione regolare della2024-2025 diè andata in archivio. Gol, emozioni e colpi di scena: ecco cosa è successo sui campi d’Italia. La notizia più importante arriva da Sassari, dove i padroni di casa hanno battuto 33-26 la capolistache, oltre a perdere la gara, ha perso pure il primato, in favore dele del, entrambe vincitrici in trasferta, rispettivamente a Chiaravalle (20-25) e a Bressanone (33-36). Vittoria che fa rumore anche quella degli Alperia Black Devils, capaci di superare 33-25 un Fasano che non decolla, così come quella – di misura – del Camerano sul Macagi Cingoli (25-24). Infine da registrare vi sono le affermazioni dello Sparer Eppan e del Conversano, che hanno regolato il Secchia Rubiera (34-26) e il Pressano (33-15). (oasport)