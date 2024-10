L’implacabile | rivelata la data di uscita del remake di Stephen King di Glen Powell

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 5 ottobre 2024)ladideldidiFresco del suo successo nel rilanciare altri due franchise,è pronto a farlo di nuovo con l’di(The Running Man). Lo sviluppo del nuovo adattamento del romanzo diha preso piede nell’ultimo anno, quandoè stato scelto come protagonista del film, diretto da Edgar Wright su una sceneggiatura di Michael Bacall, allievo di Jump Street.aveva già confermato a fine agosto 2024 che le riprese deldi The Running Man sarebbero iniziate a novembre, anche se non era stata confermata unaprecisa. Ora la Paramount Pictures ha ufficializzato ladidi The Running Man . Il film, che rappresenta il secondo adattamento del romanzo thriller fantascientifico di, arriverà nelle sale il 21 novembre 2025.