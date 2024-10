La Goldengas chiamata all’impresa a Ozzano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Prima trasferta stagionale per laSenigallia che questa sera rende visita alle ore 21 al Flying Ballsnella seconda giornata di serie B Interregionale girone E. Un torneo iniziato in maniera decisamente positiva per i biancorossi che contro un Teramo poco accreditato alla vigilia hanno comunque vinto in maniera convicente domenica scorsa al PalaPanzini, conducendo costantemente con margini in doppia cifra: un primo passo per infondere fiducia e positività all’ambiente cogliendo allo stesso tempo due punti importanti in chiave salvezza, che quest’anno non può che essere il primo obiettivo stagionale.