I 15 secondi di paura dei passeggeri del volo da Barcellona | Le sbandate poi l’inchiodata e i soccorsi immediati

(Di sabato 5 ottobre 2024) Orio al Serio. “Sembrava unnormalissimo, come tutti gli altri, ma mentre l’aereo poggiava a terra abbiamo capito che c’era qualcosa che non andava”. A parlare è C.G., uno dei 161che martedì mattina (1 ottobre) è partito daalla volta di Orio al Serio, a bordo dell’aereo finito incagliato nella pista d’atterraggio dopo lo scoppio delle gomme delle ruote posteriori. “In molti sostengono sia successo in fase di rullaggio – spiega -, ma la mia sensazione è che sia accaduto proprio al momento del contatto con il suolo”. Il veliha iniziato a sbandare in fase di frenata: non è stato udito alcun botto, anche perché il rumore dei motori è comunque molto forte e la cabina ovatta i suoni esterni. “Sentivamo che non era la solita frenata. Era come essere su un’auto che andava a 100 km/h su una strada piena di dossi artificiali.