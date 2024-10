FC 25 ecco le novità sulla prima Patch lato SERVER

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di sabato 5 ottobre 2024) In data 4 ottobre 2024, EA SPORTS ha rilasciato le primeRelease Notes per EA SPORTS FC 25. Questo aggiornamento ha introdotto varie modifiche per migliorare l’esperienza di gioco su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series XS. In particolare, sono stati affrontati alcuni problemi chiave riscontrati nella modalità Ultimate Team, garantendo un’esperienza di gioco più fluida e precisa per i giocatori di tutto il mondo. Ultimate Team: Modifiche Principali Correzione delle Evoluzioni:È stato risolto un problema relativo agli aggiornamenti degli attributi per le carte giocatore Evoluzione (Evolution Player Items). Alcune carte non presentavano i corretti miglioramenti previsti dalle anteprime. Questa correzione verrà applicata anche retroattivamente nei prossimi giorni per i giocatori già interessati dal bug.