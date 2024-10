Brindisi componenti Boeing 787 non a norma | sette persone e due società indagate

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dueaerospazialine esonocon l’accusa di aver fornitoaeronautiche non aalla Leonardo-Aerostrutture per la produzione dei settori 44 e 46 del787 Dreamliner. Ciò ha comportato, secondo la procura di, la realizzazione di parti aeree «con caratteristiche di resistenza statica e allo stress notevolmente inferiori, con riflessi sulla sicurezza del trasporto». In particolare sarebbe stato impiegato titanio puro invece di lega di titanio. E anche le leghe di alluminio utilizzate erano difformi da quelle previste. Sequestrate circa 6 mila parti di aeroplano non conformi Gli indagati sono ritenuti coinvolti in un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati che vanno dall’attentato alla sicurezza dei trasporti all’inquinamento ambientale fino alla frode in commercio.