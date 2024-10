Autotrasporto Cna Fita denuncia | I costi sono saliti alle stelle

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 5 ottobre 2024) ROMA – In soli sei mesi idi esercizio di un veicolo pesanteaumentati tra i 2mila e i 4mila euro l’anno. Arlo è la Cna, analizzando i dati pubblicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Aumenti ingenti siregistrati – si legge in una nota dell’associazione – anche per i passaggi nave e la tariffa Ets Surchage (imposta dall’Unione europea per le emissioni di gas a effetto serra) sostenuti dimprese che effettuano trasporti da Sicilia e Sardegna. Solo questo regolamento comunitario, in vigore dal 1° gennaio 2024, segna un incremento medio di circa il 17%. Nel 2024 il biglietto, al netto della tariffa Ets Surchage, richiesto dagli armatori per trasportare i veicoli da e per le principali isole del Paese, ha avuto una crescita media di 111 euro, il 18,7% in più rispetto a quattro anni fa.