Adorante ribalta la Sampdoria in 3? | la Juve Stabia sbanca ‘Marassi’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti E’ un bel vedere questa. Le vespeno Genova nel silenzio di un Marassi vuoto per decisione del Prefetto dopo gli scontri tra tifosi nel derby di Coppa Italia e rimane nella zona alta della classifica. Una bella sorpresa la squadra di Pagliuca che non soffre le vertigini, sa reagire e non farsi abbattere quando la Samp spinge alla ricerca del gol del vantaggio. Il palo di Coda mette paura e anticipa la rete del vantaggio blucerchiato che arriva al 36? sempre col bomber ex Benevento, bravo a sfruttare l’assist di Bellemo e infilare la sfera alle spalle di Thiam. La, sotto di un gol, fatica a reagire immediatamente, il quarto d’ora di riposo serve a riordinare le idee e l’inizio di ripresa è scioccante per la Samp che viene travolta dal ciclone chiamato