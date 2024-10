Verso Fiorentina-Milan Yunus Musah mediano? L’idea di Paulo Fonseca

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 4 ottobre 2024)lancerà da titolareinnel nuovo ruolo di? La probabile decisione del tecnico portoghese? L’allenatore delstarebbe valutando il possibile spostamento del centrocampista americano in una nuova posizione in campo. Una decisione dettata dalla scarsità di giocatori presenti nel reparto. Una carenza aumentata dal grave infortunio subito da Ismael Bennacer. Motivo principale per cui il tecnico, alla prima stagione alla guida dei rossoneri, starebbe cercando soluzioni alternative per concedere un turno di riposo ai suoi fedelissimi.