Turchia eretta a Bolu una statua del saluto del lupo di Demiral VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A, città dellaoccidentale, è stata svelata unache raffigura la controversa esultanza di Mehriagli ultimi Europei, in cui ha fatto il “del”, simbolo legato ai gruppi ultranazionalisti turchi. Infatti, il gesto effettuato da, che è poi stato squalificato dall’Uefa per due giornate, di solito esprime affiliazione o simpatia con il movimento estremista di destra turco Ülkücü e la sua ideologia. In, ad esempio, viene utilizzato dal partito ultranazionalista Mhp, partner del governo del presidente Recep Tayyip Erdogan. Come dimostra unpubblicato su X, il sindaco della città Tanju Özcan, considerato un nazionalista e che ha guadagnato fama nazionale con le sue dichiarazioni contro i rifugiati, ha definito tutto questo “una grande bugia” e che il, piuttosto, è un simbolo di identificazione turca.