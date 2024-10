Torna ‘Montecitorio a Porte Aperte’

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) ROMA –. Dal 30 settembre sono aperte sul sito della Camera (all'indirizzo: eventi.camera.it) le prenotazioni per la data di domenica 6 ottobre, che sarà caratterizzata dall'esibizione in Aula dell'associazione coralica di Altavilla Milicia e dall'allestimento della mostra dedicata a Giacomo Matteotti nel Corridoio dei Busti.