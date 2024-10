Tentò di uccidersi a Cona | Così l’abbiamo salvata Poliziotto e infermiere raccontano il dramma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Una stretta di mano e un ringraziamento, in attesa del riconoscimento ufficiale che arriverà nel corso delle prossime settimane. Ieri in Prefettura, il prefetto Massimo Marchesiello ed il questore Salvatore Calabrese, hanno accolto l’agente scelto Francesco Paolo Criscio e l’Giacomo Di Renzo, che il 19 settembre scorso hanno tratto in salvo una ragazza che aveva minacciato di suicidarsi dal tetto del pronto soccorso dell’ospedale di